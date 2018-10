Supportersacties rondom derby begonnen: Willem II-fans lachen om 'carnavalsvereniging NAC'

'Diep in het dal, maar Nog Altijd Carnaval', valt er te lezen, net als 'vreugde of malaise, altijd polonaise'. Ook op verschillende plekken in de binnenstad zijn posters met vergelijkbare teksten opgehangen. Met ludieke teksten als 'hoe dieper we zinken, hoe meer we drinken' en 'sportief op de laatste plaats, maar we drinken nooit ondermaat' wordt de draak gestoken met het imago van de NAC-supporter. 'Iedereen lacht om carnavalsvereniging NAC' valt te lezen op Tilbo.com. NAC - Willem II begint zondag om 12.15 uur.