Sven van Beek: 'Risico's nemen in de opbouw? In die positie zit Willem II nu niet’

Volgens de verdediger had zijn ploeg veel vertrouwen geput uit de wedstrijd tegen Sparta, die met 0-2 werd gewonnen. ,,Ook nu begonnen we goed en we gaven niet veel weg. We kregen een grote kans van Nunnely, die moet er eigenlijk in. Maar als je het over het algemeen bekijkt, dan denk ik dat een punt verdiend is voor beide partijen.”

Grote, sterke spits

Over het spel dat Willem II speelt, is Van Beek realistisch. ,,In eerdere wedstrijden namen we risico's in de opbouw. We hebben besloten om dat niet meer te doen. Je ziet dat we nu in de duels komen en dan komen we in onze kracht. We hebben een grote, sterke spits die veel ballen kan vasthouden of doorkoppen. Daarmee kunnen wij heel gevaarlijk worden. Vanuit de tweede bal kunnen we jongens wegsteken en dan zie je dat ze heel dreigend zijn.”