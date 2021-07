Svensson heeft geen haast bij Willem II

Zelfs Helsingborgs-ploeggenoot Andreas Landgren was positief over Willem II toen Max Svensson hem er naar vroeg. Terwijl Landgren toch in een van de slechtste seizoenen van Willem II deze eeuw in Tilburg voetbalde, het jaar waarin de club kansloos laatste werd in de eredivisie. ,,Toch was hij positief over de club, de toeschouwers, de speelstijl”, aldus Svensson. ,,Dat hoorde ik ook van een andere teamgenoot, Anthony van den Hurk, die dan wel niet bij Willem II heeft gespeeld, maar het Nederlandse voetbal wel goed kent natuurlijk.”