Tapia met Willem II terug in De Kuip: ‘De bekerfinale is toch veel belangrijker’

Willem II-supporters starten inzame­lings­ac­tie #samennaar­de­kuip

13 maart TILBURG - De ‘werkgroep Bekerfinale’, bestaande uit alle supportersgroeperingen van Willem II, is sinds maandagavond een inzamelingsactie gestart. Het geld dat ze ophalen, willen ze investeren in sfeer en beleving rondom de bekerfinale op 5 mei in de Kuip in Rotterdam.