Technisch directeur Jacobs blijft bij standpunt: Willem II gaat (in principe) rustige Deadline Day tegemoet

De selectie van Willem II is rond, en dus gaat er op Deadline Day niets meer gebeuren in Tilburg. Dat heeft technisch directeur Teun Jacobs herhaald, al stelt hij ook (logischerwijs) dat de club de oren en ogen open houdt voor de welbekende ‘buitenkansjes’ op de transfermarkt.

Willem II handelde na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie al volop. Desondanks vallen de resultaten en het spel vooralsnog behoorlijk tegen. De Tilburgers wisten in de eerste vier wedstrijden pas vijf punten bij elkaar te sprokkelen, terwijl het voetballend nog voor geen meter loopt. Er is volop (terechte) kritiek op de prestaties van Willem II, zeker na de bloedeloze en teleurstellende 0-0 tegen Jong FC Utrecht van afgelopen maandag.

Die wedstrijd heeft het standpunt van Jacobs over de staat van de selectie echter niet veranderd. Eerder stelde hij tegenover het Brabants Dagblad al: ,,Het plafond van ons budget is nu wel bereikt. En we denken ook dat we een selectie hebben staan die aan alle eisen voldoet en kwalitatief goed genoeg is om onze doelstellingen te behalen.”

Daar blijft Jacobs bij, hoewel er zeker in aanvallend opzicht nog volop te verbeteren valt bij Willem II. Dat moet dan gebeuren met de huidige spelers. ,,Laat duidelijk zijn dat ik - net als iedereen - niet tevreden ben met wat we tot nu toe hebben laten zien. Dat moet beter, maar we hebben allemaal het volste vertrouwen in deze selectie. De jongens die we gehaald hebben, hebben we niet voor niets gehaald”, aldus Jacobs. ,,Dus met deze spelersgroep gaan we het mee doen. Tenzij er nog een échte kwaliteitsspeler op ons pad komt, voor weinig geld. Maar op dit moment loopt er niets.”

Dat laatste geldt ook voor de situaties van Connor van den Berg en Wesley Spieringhs, de twee talenten die eventueel verhuurd mochten worden, mits er goede oplossingen (lees: clubs waar ze volop zouden gaan spelen) zouden langskomen. Dat is nog niet gebeurd, dus zij blijven waarschijnlijk in Tilburg. Wie nog wel gaat vertrekken, is Rick Zuijderwijk. Voor hem wordt op Deadline Day nog een oplossing gezocht.