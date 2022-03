Tegen degradatie knokkend Willem II verrast met vastleggen smaakmaker El Khayati

In de strijd tegen degradatie gaat Willem II zich versterken met een opvallende naam. De 33-jarige spelmaker Abdenasser ‘Nasser’ El Khayati gaat in Tilburg een contract tot het einde van het seizoen tekenen. De club moet het nieuws nog bevestigen.

De Tilburgers hebben nog negen wedstrijden om degradatie uit de eredivisie te ontlopen. In dat opzicht was de zware knieblessure van winteraanwinst Thijs Oosting een zware domper, hij ligt er voorlopig nog uit. De Tilburgers hebben met El Khayati nu alsnog een andere (transfervrije) aanvallende middenvelder binnengehengeld. Als het goed is staat hij vrijdagochtend al op het trainingsveld.

Bijzonder verhaal

Het verhaal van El Khayati is bijzonder. De Rotterdammer speelde in de jeugdopleiding van onder meer Excelsior, PSV en FC Den Bosch, voor die laatste club debuteerde hij in 2008 ook in het betaald voetbal. Hij stond daarna ook nog onder contract bij NAC Breda, Olympiakos Nicosia (Cyprus) en KV Turnhout (België), maar echt doorbreken als prof lukte hem maar niet. In 2014 streek hij dan ook neer bij Kozakken Boys.

Volledig scherm Nasser El Khayati in het shirt van Kozakken Boys, voordat zijn profcarrière een vlucht nam. © Carla Vos

Daar maakte de technicus indruk, en dat leverde hem in januari 2015 een transfer op naar Burton Albion. Met die club (waar ex-international Jimmy Floyd Hasselbaink de manager was) promoveerde hij in Engeland van de League Two naar de League One. In februari 2016 maakte hij de droomstap naar Queens Park Rangers, actief in het Championship, het tweede niveau. Daar werkte hij weer samen met Hasselbaink.

De meeste Nederlandse voetballiefhebbers zullen El Khayati kennen van zijn tijd bij ADO Den Haag, dat hem in januari 2017 huurde van QPR. Later tekende hij er definitief. De middenvelder gold als absolute smaakmaker in de eredivisie, maar trok in 2019 naar Qatar SC. Hij keerde in februari 2021 nog terug bij ADO, zijn missie was toen dezelfde als nu in Tilburg: de club in de eredivisie zien te houden. Dat mislukte toen, door een nederlaag tegen nota bene Willem II degradeerde de club, waarna El Khayati zonder club kwam te zitten.

Fitheid?

Sinds de zomer van 2021 heeft de spelmaker dus geen club meer. Wel schoof hij meermaals als analyticus aan bij het ESPN-programma Voetbalpraat, waar hij in oktober bijvoorbeeld nog zei: ,,Er heeft zich niet één eredivisieclub concreet gemeld, om eerlijk te zijn. Er hebben wel wat tussenpersonen geïnformeerd, en tegen hen heb ik ook gezegd: “Geef maar aan, aan clubs in Nederland, dat de financiën niet heel belangrijk zijn”. Nee, het ergste is om lang zonder club te blijven. Hoe fit ik ben? Ik ben súperfit. Ik train twee keer per dag.”

