Teleurstelling overheerst na ‘speciale wedstrijd’ voor Driess Saddiki: ‘Het ging heel moeizaam’

De stemming was in Tilburg gemengd na de puntendeling met Fortuna Sittard. Enerzijds was men blij met het vertoonde spel, op een fase na rust na tenminste. Anderzijds heerste er vooral teleurstelling. Want Willem II, de nummer huidige vier van de eredivisie, hoort op eigen veld Fortuna te verslaan.

Moeizaam

Middenvelder Driess Saddiki (25) beaamde dat het veldspel van zijn ploeg over grote delen van de wedstrijd aardig tot goed was. ,,De eerste helft was zeker van ons", zegt Saddiki. ,,De tweede helft kon het beide kanten op vallen. We gingen na de gelijkmaker op zoek naar de 2-1, maar dat ging heel moeizaam. Aan de andere kant moeten we Wellenreuther dankbaar zijn, die weer een aantal goede reddingen deed voor ons.”

Toch was het verschil tussen de eerste en tweede helft groot bij Willem II. ,,Waar dan aan lag? Ik denk dat Fortuna het goed oppakte in de tweede helft", zegt Saddiki. ,,Het was voor ons moeilijk om doorheen te voetballen. Maar het is duidelijk dat we het de eerste helft hebben laten liggen. Daar moet je eigenlijk al afstand nemen en dan loopt zo'n wedstrijd heel anders.”

Quote Het blijft wel speciaal om tegen Fortuna te spelen Driess Saddiki

Voor Saddiki zelf was het een weerzien met zijn oude club. Bij Fortuna Sittard zette de middenvelder zijn eerste stappen in het betaalde voetbal en verdiende hij zijn transfer naar Willem II. ,,Het blijft wel speciaal om tegen Fortuna te spelen", zegt hij. ,,Maar verder behandel ik het als iedere andere wedstrijd. Ik ga die wedstrijd in om te winnen en om 100 procent inzet te geven.”

Conclusie?

Nog even terug naar de puntendeling. Wat is nou de conclusie? ,,We moeten onze kansen afmaken. Wedstrijden krijgen een heel andere wending als je zelf scoort. Dat had ons vrijdag kunnen helpen. Maar duidelijk is ook dat we hiermee vooruit kunnen. We moeten leren van de fouten en de positieve dingen meenemen naar de volgende wedstrijd.”