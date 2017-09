Tijd begint te dringen voor Willem II

Australisch talent Willem II nog altijd niet speelgerechtigd

15 september Dylan Ryan is inmiddels al meer dan een halfjaar bij Willem II, maar hij heeft uitsluitend getraind en oefenwedstrijden gespeeld. De 17-jarige Australiër is namelijk nog altijd niet speelgerechtigd. De reden is niet bekend; Willem II wil geen toelichting geven op 'de zaak Ryan'.