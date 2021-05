Tilburg klaar voor degradatiekraker: Willem II-supporters geven spelersbus hartstochtelijk onthaal

Winnen van ADO Den Haag? Dat doet Willem II slechts zelden

13 mei Een uitoverwinning op ADO Den Haag kan Willem II wellicht al in veilige haven brengen, maar buitenshuis presteren de Tilburgers dit seizoen slecht. Alleen op bezoek bij Sparta werd gewonnen (0-2); de andere 15 uitduels leverden verder nog vijf gelijke spelen en tien nederlagen op. Daarmee is Willem II de slechtst presterende club in de eredivisionist dit seizoen.