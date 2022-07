Tilburger Dani Mathieu krijgt een contract bij Willem II

De middenvelder speelde sinds 2020 in de Onder 21 van Willem II en kreeg net als een aantal andere teamgenoten de kans om zich te bewijzen in de voorbereiding. Na de oefenwedstrijd tegen Sparta liet trainer Kevin Hofland al weten dat hij over Mathieu het meest tevreden was van alle ‘jonkies’. Mathieu maakt vanaf nu ook defintief deel uit van de eerste selectie. Hij speelt zaterdagmiddag (16.00 uur) mee in de oefenwedstrijd tegen Olympique Lyonnais tijdens de open dag van Willem II.