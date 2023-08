Tilburgs uitvak wordt volgens supporters ‘dichtgemetselde bunker’, Willem II reageert: ‘Het moet, anders had de gemeente het zelf gedaan’

Willem II heeft in een statement een update gegeven over de verbouwing van het stadion. Daarin gaat de club ook in op de aanpassingen die er gedaan (moeten) worden aan het uitvak, iets waar zeker de laatste dagen veel om te doen is.

De Tilburgers zijn sinds november 2022 zelf eigenaar van het stadion, voorheen was dat de Gemeente Tilburg. ,,Een voorwaarde van de koopovereenkomst was dat er een aantal aanpassingen op het gebied van veiligheid aan het stadion moeten worden verricht, anders had de Gemeente Tilburg dit zelf gedaan", zo legt Willem II uit. Het meest zichtbaar is momenteel de manier waarop het uitvak voor bezoekende supporters wordt aangepakt.

Op foto's die de laatste dagen rondgaan is te zien dat er (zoals aangekondigd) plexiglaswanden wordt geplaatst, iets waar bepaald niet positief op wordt gereageerd. De hoge wanden komen de gastvrijheid bepaald niet ten goede, zo klinkt het. Willem II stelt: ,,We begrijpen dat er veel vragen zijn over deze (alle, red.) aanpassingen. Op dit moment zijn de eerste werkzaamheden al zichtbaar en de club geeft graag uitleg over de fasering van het bouwplan.” Over specifiek het uitvak zegt de club: ,,Dit is één van de afspraken met de Gemeente Tilburg en is nodig om voorbereid te zijn op fase 2 van het bouwplan.”

Supporters kwaad over aanpassingen

Eerder liet het Supporterscollectief Willem II in een open brief op Tilbo.com het ongenoegen ondubbelzinnig blijken. ,,Behalve het eerste elftal is Willem II ook begonnen met de verbouwing van het stadion. En als je het ons vraagt verloopt dat ongeveer net zo halfslachtig en dramatisch. Een afvaardiging van het Supporterscollectief is in oktober 2022 uitgenodigd om de plannen voor de verbouwing te bespreken. Tot onze grote spijt en schrik waren alle grote besluiten al genomen en was de bijeenkomst eerder informerend dan bedoeld om constructief samen na te denken over hoe de plannen kunnen bijdragen aan een beter stadion (grotere capaciteit, betere sfeer).”

Over het uitvak stellen de supporters: ,,Er worden diverse aanpassingen gemaakt die enerzijds niets toevoegen en anderzijds zorgen dat de Brabantse gastvrijheid naar zowel eigen als bezoekende supporters in het geding komt. De verbouwing van het stadion begint deze maanden door het uitvak in een soort bunker te veranderen, op een manier waar wij zelf ook altijd van balen als we in een ander stadion te gast zijn. Dat het uitvak dichtgemetseld wordt is dus niet alleen bepaald niet gastvrij, eerder vijandig, maar ook slecht voor de beleving. In andere stadions worden de eerste uitvakken alweer ontbunkerd en worden hoge tourniquets verlaagd omdat dat nu eenmaal vriendelijker is, Willem II voert ze juist in.”

