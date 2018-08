Tilburgse supporters vieren het blijven van Fran Sol

VIDEO Vurnon Anita is speelge­rech­tigd

31 augustus Vrijdagmiddag bij zijn presentatie was het nog onduidelijk. Maar Vurnon Anita is speelgerechtigd zaterdagavond als Willem II in Eindhoven aantreedt tegen PSV. De vrijgave van de speler, die gehuurd wordt van Leeds United, kwam vrijdagmiddag af.