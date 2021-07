Toch geen fans welkom bij Willem II - Excelsior

Ook de open dag van Willem II - Koningsdag - op 7 augustus krijgt een andere invulling. Er zullen geen activiteiten op het voorterrein of elders rond het stadion plaatsvinden. De oefenwedstrijd tegen Sparta om 14.00 uur gaat wel door. Entree is gratis, maar er dient wel een toegangsbewijs besteld te worden via de website van Willem II. Bovendien dient bij de ingang een geldig legitimatiebewijs getoond te worden en een bewijs van vaccinatie of negatieve testuitslag (via testen voor toegang).