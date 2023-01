Toch nog een Deadline Day-mutatie: Willem II neemt alweer afscheid van Lesquoy

Blik op de cijfers: Hofland's Willem II was verdedi­gend niet eens zo slecht, aanvallend spel hield te wensen over

In totaal stond de maandag ontslagen trainer Kevin Hofland vijfentwintig competitiewedstrijden voor de groep bij Willem II: acht in de eredivisie en zeventien in de Keuken Kampioen Divisie. We zetten een aantal cijfers van dit seizoen op een rijtje (via statistiekbureau Opta). Hofland haalde evenveel punten per wedstrijd als voorganger Fred Grim en meer dan Zeljko Petrovic.

13 december