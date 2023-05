Toekomst van doelman Lamprou is nog ongewis: ‘Eerst promoveren met Willlem II’

MET VIDEO Willem II-trai­ner Robbemond prijst uitblinken­de Niels van Berkel: ‘Er zit geen rem op die jongen’

Willem II-trainer Reinier Robbemond was vrijdagavond trots op zijn ploeg, die een 1-2 achterstand omboog in een 3-2 overwinning tegen De Graafschap. Speciale complimenten waren er voor het thuispubliek, de invallers en voor man-of-the-match Niels van Berkel. Maar of die vrijdag opnieuw in de basis staat?