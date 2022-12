Toen Willem II gesteund werd door NAC-supporters: ‘Hoopte echt dat ze zouden promoveren’

Gelijkwaar­dig aan de koploper, maar Willem II staat wel met lege handen: ‘Deze is wel heel zuur’

Nee, Nick Doodeman had er goed de balen in na de late nederlaag van Willem II tegen koploper Heracles Almelo. De vleugelaanvaller vond zijn ploeg de hele wedstrijd de betere, maar gaf met Willem II een goed resultaat in de slotfase uit handen (1-2). ,,En dat is wel klote.”

4 november