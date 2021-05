Toine ‘Schakelman’ van Peperstraten moet zich voorbereiden op alle scenario’s in de eredivisie

Willem II; denk aan je roem en glorie, denk aan je doelsaldo...

29 april Met FC Utrecht-uit en PSV-thuis voor de boeg is het devies voor Willem II: kijk of er misschien stuntpunten te halen zijn, maar vergeet vooral ook het doelsaldo niet. Want aan het eind van de rit kan dat een bonuspunt zijn in de strijd om lijfsbehoud.