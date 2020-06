Toptransfer Wellenreuther: doelman verruilt Willem II voor Anderlecht

‘Eredivisie half september hervat, in augustus onderling oefenen’

2 juni Het is de bedoeling dat de eredivisie half september van start gaat. Dat zei Martin van Geel, de algemeen directeur van Willem II, na een bijeenkomst van de Eredivisie CV (ECV) in Rotterdam tegen FOX Sports, waarbij ook werd gesproken over de verdeling van tv-gelden.