Training voor Willem II weer begonnen

UEFA steunt KNVB in toewijzing Europees ticket aan Willem II

1 mei De UEFA heeft direct en indirect nog eens bevestigd dat de KNVB wel degelijk juist handelde door Willem II een ticket voor de voorronde van de Europa League toe te wijzen. In een brief geeft de Europese voetbalbond aan dat er door de KNVB correct is gehandeld en dat - indien een bekerfinale niet gespeeld wordt - het betreffende ticket via de ranglijst verdeeld moet worden.