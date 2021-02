Trainingsbeest Pavlidis heeft meteen een klik met Petrovic

Pavlidis zegt nog niet te weten of de nieuwe coach Zeljko Petrovic vasthoudt aan het 4-4-2-systeem van de afgelopen wedstrijden of dat hij toch weer ‘gewoon’ 4-3-3 wil gaan spelen met Willem II. Of hij zelf een voorkeur heeft? Pavlidis denkt even na. ,,Vorig seizoen draaide ik goed als centrumspits met Mike Trésor achter me. Maar ik denk dat ik samen met Otschi Wriedt voorin ook tot mijn recht kan komen.” Een opstelling met én Pavlidis én Wriedt én Trésor ligt volgens hem niet direct voor de hand. ,,Er moet ook verdedigd worden. Maar overal is een oplossing voor te vinden. Bovendien is de mentaliteit waarmee we spelen belangrijker dan het systeem in deze fase.”