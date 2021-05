Tranen bij ‘biechtvader’ en ‘moeder-overste’ van Willem II na de handhaving

Eredivisie start medio augustus, drie midweekse speelron­des komend seizoen

24 mei De eredivisie van volgend seizoen start in het weekend van 13/14/15 augustus. Op zaterdag 7 augustus wordt het seizoen 2021/’22 officieel afgetrapt met de 25ste editie van de strijd om de Johan Cruijff Schaal: Ajax - PSV. Op vrijdag 6 augustus is al de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie.