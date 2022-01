Transfervrije middenvelder Alexander Fransson bevestigt interesse Willem II: ‘We gaan zien wat er gebeurt’

Alexander Fransson staat in de nadrukkelijke belangstelling van Willem II. Dat heeft de 27-jarige transfervrije middenvelder uit Zweden zelf bevestigd. Een definitief besluit over zijn toekomst heeft hij echter nog niet genomen, laat hij weten.

Het nieuws van de aanstaande komst van Fransson kwam donderdagavond laat naar buiten via De Telegraaf. Zijn contract bij IFK Norrköping (de nummer 7 van het afgelopen seizoen in Zweden) is afgelopen, maar de club wil dolgraag met hem verder en heeft hem ook een nieuw contract aangeboden. Fransson zelf houdt zijn opties nog open, tot die tijd traint hij nog wel gewoon bij Norrköping. Zo ook deze vrijdag, na afloop van de oefensessie sprak de lokale krant NT met hem.

‘Waar rook is...’

Fransson ging uiteraard in op de interesse van Willem II. ,,Ik kan er nu niet veel over zeggen", sprak hij. ,,Er is inderdaad interesse, en ik zie dat (de eredivisie, red.) als een goede competitie. Maar meer dan wat ik nu allemaal heb gehoord en gelezen is er eigenlijk niet te melden. Er is ook uit andere landen interesse, ik zal van mijn zaakwaarnemer wel horen of er al meer bekend is. We hebben nog een paar dagen, dus we gaan zien wat er gebeurt. Bij Norrköping blijven? Ook die optie is nog niet van tafel.”

Volledig scherm Alexander Fransson speelde acht interlands, onder meer tegen Oranje in 2016. © Stanley Gontha Ook Norrköping-trainer Rikard Norling ging in op de geruchten. ,,Ik heb met ‘Alle’ gepraat, de geruchten zijn een beetje stelliger dan hij het ervaart. Maar tegelijkertijd: waar rook is, is vuur.”

Achtvoudig international

Fransson belandde als jong talent in de jeugdopleiding van Norrköping, waar hij ook doorbrak in het eerste elftal en in 2015 zelfs kampioen van Zweden werd. Direct daarna vertrok Fransson naar de Zwitsere topclub FC Basel. Daar kwam hij in de eerste anderhalf jaar regelmatig in actie, maar halverwege het seizoen 2017/18 ging hij in de jacht op meer speeltijd op huurbasis naar Lausanne Sport.

Na dat seizoen keerde hij terug bij zijn jeugdliefde IFK Norrköping. De laatste vier seizoenen was hij daar een vaste waarde, in het seizoen 2021 (in Zweden loopt een seizoen van april tot oktober) werden Fransson en zijn club zevende in de Allsvenskan. De middenvelder stond in alle 30 competitieduels in de basis, werd slechts één keer gewisseld en scoorde niet.

De achtvoudig international staat te boek als als controlerende middenvelder en zal dus voornamelijk als concurrent voor Pol Llonch en Driess Saddiki gaan gelden. Hij moet de volgende versterking worden die technisch directeur Joris Mathijsen naar Tilburg haalt. Eerder pikte Willem II al spits Jizz Hornkamp (FC Den Bosch) en back Kilian Ludewig (Red Bull Salzburg, huurbasis) op. Daarnaast moet centrumverdediger Wessel Dammers overkomen van FC Groningen.