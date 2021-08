Transferwindow Willem II: Meerveld komt en Yeboah gaat, maar wat doet Ruiter?

Ook qua uitgaande transfers staat er nog wat op stapel. Zo heeft John Yeboah weinig tot geen zicht op speelminuten, hij zal Willem II sowieso gaan verlaten. In de wandelgangen wordt PEC Zwolle genoemd als nieuwe bestemming voor de Duitse aanvaller. Het is daarnaast allerminst ondenkbaar dat jongens als Dylan Ryan en Rick Zuijderwijk nog (tijdelijk) zullen gaan vertrekken. Laatstgenoemde wordt mogelijk in de Meerveld-deal betrokken en zou dan dus naar Den Bosch verkassen.

Ook hoopt Willem II nog op een oplossing voor keeper Robbin Ruiter. Hij raakte zijn basisplaats kwijt na de komst van Timon Wellenreuther en werd tegen Vitesse vorige week buiten de selectie gelaten. Fred Grim stelde toen dat dat was om hem even uit de wind te houden na een paar roerige dagen, maar ook tegen PEC was Ruiter afwezig. Een duidelijk signaal: de rol van de 34-jarige keeper is uitgespeeld. Het is echter nog maar de vraag of hij weggaat. Ruiter verdient in Tilburg een meer dan prima salaris en zal dat niet zomaar wil opgeven, zoals er ook weinig clubs zijn die dat over kunnen en willen nemen.