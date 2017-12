Trappers komt goaltje tekort voor koppositie

De afgelopen weken was Trappers koploper omdat het een iets beter doelsaldo had dan IceFighters. Afgelopen vrijdag leken de Tilburgers de rivaal even te moeten laten lopen door een 4-1 nederlaag bij Füchse Duisburg (de tweede verliesbeurt pas deze competitie voor Trappers), maar verrassend genoeg ging ook IceFighters die avond onderuit (5-4 bij Preussen Berlin). Toen de rook was opgetrokken hadden beide topteams hetzelfde doelsaldo (+44), maar namen de Duitsers de eerste plaats over op basis van meer gemaakte doelpunten.