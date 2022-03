Trappers speelt dinsdag misschien laatste wedstrijd vóór de play-offs, maar mogelijk voorlaatste...

De play-offs gaan op vrijdag 18 maart van start. In de periode daarvoor, wordt gepoogd zoveel mogelijk uitgestelde wedstrijden van de reguliere competitie alsnog af te werken. In dat schema komt Trappers nog niet voor. Maar als er alsnog een ploeg moet afhaken en de tegenstander daarvan zou eigenlijk nog tegen de Tilburgers in actie moeten komen, dan wordt die wedstrijd ingepland voor aanstaande vrijdag of zondag. Trappers verneemt uiterlijk donderdag of het nog in actie moet komen.