Trappers verliest bij Herner EV

,,We liepen tegen te veel straffen aan, daardoor was het een lastig verhaal", aldus Trappers-captain Ivy van den Heuvel. Herner EV nam een 4-0 voorsprong voordat Trappers nog wat kon terugdoen via treffers van Parker Bowles en Van den Heuvel. ,,We missen nog de automatismen van vorig seizoen", aldus de aanvoerder. In tegenstelling tot vrijdag was verdediger Alexei Loginov er zondagavond wel weer bij. Mitch Bruijsten bleef nog aan de kant.