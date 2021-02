Trésor grote man bij 0-2 zege op Sparta: ‘Vandaag kreeg ik weer de kans om op mijn plek te spelen’

Een broodnodige overwinning voor Willem II. ,,Het is lekker dat we hier drie punten pakken, zeker in een uitwedstrijd”, zegt Trésor. De Tricolores hadden in de eerste helft al een aantal kansen om op voorsprong te komen maar verzuimde de mogelijkheden te benutten. ,,We deden het goed, waren goed in de duels en we creëerde veel kansen. Maar we scoorden niet. In de tweede helft ging dat heel goed.” Trésor zelf was net als afgelopen woensdag trefzeker vanaf de penaltystip.