Tricolores dromen van bekerfinale: de weg naar de Kuip die moeizaam loskwam aan de Dijk

video ‘Met deze inzet kunnen we AZ ook derde keer verslaan’

24 februari ,,De laatste weken hadden we geen beste resultaten. Vooraf hadden we afgesproken dat we passie en strijd zouden leveren, dat is gelukt. Met deze inzet moet het donderdag ook goed kunnen komen in de bekerwedstrijd tegen AZ”, meent Willem II’er Damil Dankerlui.