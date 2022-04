Trotse Willem II-trainer Kevin Hofland: ‘Geen kans tegen PSV? Daar sta ik echt anders in’

De coach constateerde dat zijn ploeg niet veel had weggegeven. ,,En dan hebben we zelf ook nog twee buitenspelmomenten. Als we de bal eerder spelen, maak je daar misschien de 2-0 en de 3-0. En verder is het logisch dat je tegen een ploeg als Vitesse achteruit gedrukt wordt. Maar grote kansen hebben ze niet uitgespeeld.”

PSV-uit

Dat zijn ploeg de volgende wedstrijd - op bezoek bij titelkandidaat PSV - niet zou kunnen winnen, bestrijdt de coach. ,,Dat vind ik altijd zoiets aparts. Dat mensen bij voorbaat zeggen dat kleine clubs geen kans zouden hebben tegen clubs als PSV. Natuurlijk hebben we kans. PSV heeft goede spelers, maar raakt ook vermoeid. En als je ziet wat wij hebben neergezet tegen AZ en Vitesse en dat we lang in de wedstrijd bleven in De Kuip tegen Feyenoord. En hoe we er nu naartoe gaan, dat is met een ander gevoel dan wanneer we vandaag gelijk hadden gespeeld of verloren.”