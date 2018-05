Troubleshooter Robbemond gaf Willem II nieuw elan

FotoserieAls opvolger van de voortijdig vertrokken Erwin van de Looi kreeg assistent Reinier Robbemond in maart de opdracht mee om Willem II in de eredivisie te houden. Met Robbemond aan het roer bloeiden de Tilburgers weer helemaal op, met als absolute uitschieter de onwerkelijke 5-0 overwinning op de latere kampioen PSV. Willem II finishte uiteindelijk als dertiende.

08-03-2018: Wisseling van de wacht

,,Hoewel de club in een statement duidelijk heeft aangegeven met mij door te willen gaan als hoofdtrainer, heb ik na indringende gesprekken in mijn omgeving toch besloten om per direct te stoppen als hoofdtrainer van Willem II."

Na de kansloze nederlaag bij sc Heerenveen maakt Erwin van de Looi als coach van Willem II zijn vertrek bekend. De clubleiding van de Tilburgers wijst assistent Reinier Robbemond aan om als eindverantwoordelijke op de bank te zitten tijdens de thuiswedstrijd tegen PSV.

Volledig scherm Reinier Robbemond (rechts) in conclaaf met Erwin van de Looi. © Proshots

10-03-2018: Historische triomf op PSV

,,Erwin was de eerste die me via een appje feliciteerde. We hebben het tegen PSV heel goed gedaan met elkaar. Ik heb genoten van deze bizarre 5-0 overwinning."

Wat een debuut voor Reinier Robbemond. De interim-trainer verwarmt de Tilburgse harten met een galavoorstelling tegen PSV. In eigen huis veegt Willem II de vloer aan met de latere kampioen: 5-0.

Volledig scherm Interim-trainer Reinier Robbemond, assistent-trainer Dogan Corneille en keeperstrainer Harald Wapenaar kunnen hun geluk niet op na de zege op PSV. © Pro Shots

31-03-2018: Magische comeback

,,Door een paar wereldgoals en door het karakter dat we konden tonen. We speelden met de strijdlust die eigenlijk zo kenmerkend is voor FC Utrecht. Dat is voor iedereen die bij Willem II betrokken is lekker."

Opnieuw stunt Willem II in eigen huis. In een heus waterballet komt FC Utrecht binnen de kortste keren op een comfortabele 0-2 voorsprong, maar de ploeg van Robbemond zet de wedstrijd vervolgens volledig op zijn kop en gaat alsnog met de overwinning aan de haal: 3-2.

Volledig scherm Freek Heerkens moet het veld met rood verlaten, Reinier Robbemond kijkt toe. © Pro Shots

08-04-2018: 'Sta ervoor open'

,,Wat mij betreft wel. Ik neem die beslissing niet, maar die ambitie heb ik wel."

Bij het televisieprogramma De Tafel van Kees is Reinier Robbemond glashelder: de trainer zou een vast dienstverband als hoofdtrainer bij Willem II zeker zien zitten. Robbemond zet zijn woorden een week later kracht bij door met 1-2 te winnen bij aartsrivaal én directe concurrent NAC.

💬 | Als het aan Reinier Robbemond ligt is hij ook volgend seizoen de trainer van Willem II.



15-04-2018: Zege in het hol van de leeuw

,,Voor heel de club en voor heel Tilburg is het enorm belangrijk dat we hebben gewonnen. Wij kregen een boost door de snelle openingstreffer, bij NAC en het publiek deed het natuurlijk ook wat."

Reinier Robbemond is na de zege op NAC trots op de weerbaarheid van zijn ploeg. Met de 1-2 overwinning in Breda deelt Willem II een stevige tik uit aan concurrent en aartsrivaal NAC.

Volledig scherm Vreugde bij de technische staf van Willem II na de zege bij NAC. © ANP Pro Shots

20-04-2018: Robbemond gaat Willem II verlaten

,,De wijze waarop Reinier na het vertrek van Erwin samen met Dogan en Harald gewerkt en gepresteerd heeft, verdient onze complimenten. Ze hebben mooie resultaten behaald. Daarvoor zijn we hen zeer dankbaar."

Ondanks de goede resultaten onder leiding van Robbemond, wordt na afloop van het seizoen afscheid genomen van de oefenmeester. Technisch directeur Joris Mathijsen laat weten de staf te willen verfrissen.

Volledig scherm Voor Robbemond gaat het boek Willem II dicht. © ©Toin Damen

29-04-2018: Laatste trucje



,,Ik vond ons spel ondermaats. Zij voetbalden beter en voor ons was het grote delen van de wedstrijd overleven. Dat hebben we met veel strijd gedaan en dat is ook een kwaliteit."

Willem II is nu ook officieel veilig in de eredivisie. De ploeg van Reinier Robbemond had nog een puntje nodig, maar pakt er in Zwolle zowaar drie. Tegen de verhoudingen in winnen de Tilburgers met 0-1.

Volledig scherm Robbemond checkt samen met Dogan Corneille het stadion van PEC Zwolle, waar Willem II zich even later definitief zou handhaven. © Pro Shots

06-05-2018: Dertiende plaats

,,Ik zit hier met gemengde gevoelens. We hadden van Vitesse kunnen winnen, maar in de eindfase hadden we ook zomaar nog kunnen verliezen."

Reinier Robbemond sluit zijn interim-coachschap bij Willem II af met een 2-2 gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Daardoor eindigen de Tricolores op de dertiende plaats in de eredivisie.