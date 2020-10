‘Twee jaar geleden had ik goal Willem II goedgekeurd’

Martin Pérez, scheidsrechter bij PEC Zwolle - Willem II afgelopen zaterdag, begrijpt de frustratie van de Tilburgse club over het afkeuren van een doelpunt in de slotfase. Op advies van de VAR keek hij de beelden terug van een vrije trap van Jan-Arie van der Heijden, die onder de benen van de opspringende Sebastian Holmén door doel trof.

,,Twee jaar geleden was het een geldig doelpunt geweest”, verklaart de arbiter uit Helmond. ,,Maar door de invoering van de nieuwe buitenspelregel moest ik de treffer nu afkeuren. Het criterium is of een speler in buitenspelpositie een poging doet om de bal te spelen of de keeper hindert. Dat deed die speler van Willem II door op te springen.” Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond zegt dat de scheidsrechter een juiste beslissing heeft genomen.

Pérez keurde de vrije trap aanvankelijk goed omdat hij te weinig zicht had op de situatie, maar kreeg van VAR Alex Bos het advies om de beelden nog eens te gaan bekijken. ,,Daar had hij helemaal gelijk in. Dit was geen zwart/wit-beslissing, maar een kwestie van interpretatie", aldus de Helmondse scheidsrechter.

,,Als Holmén wat verder uit het doel had gestaan, dan was het gewoon een treffer geweest", vervolgt Pérez. ,,Als hij wat meer naar het midden had gestaan, dan had ik zelf kunnen zien dat hij de keeper hinderde en had ik de treffer meteen geannuleerd. Nu werd mij uit de beelden duidelijk dat hij in buitenspelpositie de keeper hinderde. Ik snap de frustratie en onvrede bij Willem II, maar voor dergelijke zaken is de VAR in het leven geroepen.”