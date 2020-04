Twee potentiële tegenstanders Willem II bekend

Willem II kan, naast clubs uit een zogenaamde voorbereidende ronde en de eerste kwalificatieronde, ook best toppers treffen. Behalve de Tilburgse club, die geen beschermde positie krijgt bij de loting, stromen ook de nummers zes van grote competities in. In Spanje is dat op dit moment Atletico Madrid, in Engeland Wolverhampton Wanderes, in Italië Napoli, en in Duitsland Schalke 04.

Wanneer de wedstrijden gespeeld gaan worden is nog onduidelijk. De UEFA wil eerst de oude competities in augustus afmaken. Of dat reëel is, is de vraag. In ieder geval start het nieuwe seizoen, het seizoen 2020-21, veel later dan gebruikelijk. Hoe de UEFA nieuwe speeldata vorm gaat geven, is nog onbekend.