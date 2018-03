Twente moet El Hamdaoui, Vuckic en Maria missen tegen Willem II

El Hamdaoui was net weer terug na een blessure. De voormalig topscorer van de eredivisie viel in in de verloren wedstrijd van Twente op bezoek bij rivaal Heracles Almelo (2-1). Vuckic moest dat duel missen door een schorsing, maar is doorgaans een onbetwiste basisspeler. Maria begon in Almelo nog in de basis, maar ook hij is tegen de Tricolores niet beschikbaar door een blessure.