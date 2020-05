UEFA steunt KNVB in toewijzing Europees ticket aan Willem II

De UEFA heeft indirect nog eens bevestigd dat de KNVB wel degelijk juist handelde. Dat blijkt uit communicatie tussen de Europese en de Spaanse voetbalbond. In dat land speelt dezelfde kwestie. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Athletic Bilbao en Real Sociedad elkaar voor 3 augustus in de finale van de Copa del Rey kunnen treffen.

Valencia net als Willem II naar tweede voorronde

In Spanje krijgen Barcelona, Real Madrid, Sevilla en het Real Socieded van Alexander Isak rechtstreeks een plek in de groepsfase van de Champions League. Getafe gaat als nummer vijf naar de voorronde van dat toernooi. In Nederland gaat Ajax naar de groepsfase van de Champions League en AZ naar de voorronde. Feyenoord neemt als nummer drie van de ranglijst het ticket dat aan bekerwinst gekoppeld is over. Dat Feyenoord ook bekerfinalist is doet niet ter zake.