Uitblinker Sol geniet van meereizende Willem II-supporters: ‘Ze verdienen nog veel meer dan dit’

videoFran Sol was zaterdagavond nog maar eens de grote man van Willem II. De aanvalsleider trof twee keer doel voor de Tricolores. Zijn bijdrage leverde een zege op op bezoek bij AZ: 0-2.

De Spaanse spits zag zijn ploeg verdedigen als leeuwen in Alkmaar. De defensie capituleerde niet. Een unicum, de laatste weken.,,Het is altijd een doel om geen doelpunt tegen te krijgen. We waren beter gefocust dan normaal.”

In het winderige en natte Alkmaar, zorgden de weersomstandigheden er niet voor dat er een spektakelstuk op de mat werd gelegd. Desondanks maakte Sol van het veld gebruik, bij het maken van de openingstreffer. ,,Het weer hielp niet mee vandaag. Het droeg ook niet bij aan het spektakel van de wedstrijd. Het was glad en winderig, de bal glipte bij de 0-1 ook van mijn voet. Ik kon hem echter bij me houden en scoren.”

Publiekslieveling

Even leek er zelfs een hattrick voor de publiekslieveling van Willem II in te zitten. De Alkmaarse verdediging stak er echter een stokje voor. ,,Het is teleurstellend als je een grote kans laat liggen. Geen hattrick, maar ik moet hard blijven werken en zorgen dat ik blijf scoren.”

Vlak voor tijd kreeg Sol een publiekswissel van oefenmeester Adrie Koster. Onder luid applaus verliet de aanvaller de Alkmaarse grasmat. ,,Wonderful! Ik kan het niet anders omschrijven. De fans verdienen nog veel meer. Ze komen elke keer weer met z’n allen naar de uitwedstrijden.”