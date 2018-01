Uitgejouwde Willem II-coach geeft verklaring voor 'onbegrepen' wissel

Willem II-trainer Erwin van de Looi ging tijdens de persconferentie na Willem II - AZ (0-2) in op de wissel van spits Bartholomew Ogbeche. ,,Ik snap dat daar onbegrip over was bij de supporters", aldus de coach, die 'B' in de 61ste minuut verving door Thom Haye.

Het publiek uitte z'n onvrede middels spreekkoren; ten gunste van Ogbeche en tegen Van de Looi. Maar Van de Looi gaf een verklaring voor de wissel. ,,Ogbeche kwam in de winterstop terug van een hamstringblessure en we hebben hem klaargestoomd voor de wedstrijd tegen FC Groningen van vorige week. Maar hij zit op het randje. Toen het vandaag na een uur duidelijk was dat er weinig meer te halen was voor ons tegen AZ, heb ik hem gewisseld. Zodat hij heel bleef en dat is belangrijk met het oog op de belangrijke wedstrijden die eraan komen. Donderdag spelen we voor de beker tegen Roda JC, zondag gaan we op bezoek bij Sparta."

Spreekkoren

Van de Looi zei ook te snappen dat het publiek zich na de wissel tegen hem keerde. Er klonken spreekkoren als 'Erwin rot op'. ,,Als een trainer vier dagen eerder bekend maakt dat hij weggaat na dit seizoen en we spelen dan zo'n wedstrijd, dan heb ik daar best begrip voor. Maar ik wil de mensen wel vragen om donderdag weer vol achter de ploeg te gaan staan als we tegen Roda spelen. Dat hebben we nodig."

Slechtste wedstrijd

Volgens Van de Looi speelde Willem II z'n slechtste wedstrijd van het seizoen tegen AZ. ,,We mogen blij zijn dat het bij 0-2 is gebleven."

AZ-coach John van den Brom was tevreden met het initiatief dat zijn ploeg vanaf de start nam. ,,En dat terwijl we wat wisselingen moesten toepassen. Wout Weghorst was geschorst. Mooi dat Mats Seuntjens dan al in de zesde minuut scoort."