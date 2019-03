Unieke penalty-hattrick Isak helpt Willem II in knotsgek duel voorbij tiental Fortuna

Met name de VAR had een hoofdrol, zelfs zonder in actie te komen. Na de 0-1 van de Limburgers in de 32ste minuut was de verbinding tussen Tilburg en Zeist weggevallen, zodat de VAR niet kon bekijken of er iets onoirbaars aan de treffer vooraf gegaan was. Maar het was vooral een blunder van Willem II-doelman Michael Woud, die mocht debuteren omdat Timon Wellenreuther geblesseerd was. Ook Freek Heerkens ontbrak vanwege een kwetsuur; Thomas Meissner was zijn vervanger centraal achterin.