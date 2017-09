Urbanski helpt Jong Willem II aan een punt in bekerduel

Crowley goed

Daniel Crowley, die voor de uitwedstrijd van het eerste elftal van Willem II tegen Roda JC disciplinair geschorst was, speelde een goede wedstrijd. Hij is een van de kandidaten om de positie van Pedro Chirivella in te vullen in de thuiswedstrijd van Willem II tegen sc Heerenveen komende zaterdag. Chirivella is dan geschorst omdat hij in de eerste vijf competitieduels vier gele kaarten opliep en er nog eentje had overstaan uit de laatste twee speelronden van vorig seizoen als speler van Go Ahead Eagles.