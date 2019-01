Van Bommel: Frenkie-geld vloeit weer binnen Nederland

Behoudens de al langer geblesseerden Ryan Thomas en derde keeper Yanick van Osch is iedereen fit. Het puntenverlies tegen FC Emmen (2-2) van vorige week is verwerkt. ,,Wij hebben niet op voetbal de punten verloren”, zei Van Bommel er vrijdag over. ,,Op twee momenten hebben wij het niet goed gedaan. FC Emmen heeft twee doelpogingen tussen de palen gehad. Wij hadden eerder afstand moeten nemen en de 0-3 moeten maken.” De trainer van PSV kijkt alleen naar zijn eigen ploeg, maar Van Bommel erkende ook dat PSV na het puntenverlies van Ajax blij mag zijn dat de ploeg nog bovenaan staat. ,,In FC Groningen zie ik onder meer een ploeg waarin de spelers voor elkaar vechten. Wij hoeven geen reactie te geven na zondag. Je moet namelijk altijd een reactie geven. Of je nou verliest, gelijk speelt of met 7-0 wint, dat maakt niet uit.”

Van Bronckhorst, De Jong

Van Bommel ging ook in op ontwikkelingen bij de andere ploegen in de top-drie. Giovanni van Bronckhorst stopt na dit seizoen bij Feyenoord en Van Bommel, die met veel waardering over de coach van de Rotterdammers sprak, vindt het mooi dat hij de regie in eigen hand heeft gehouden. Bij Ajax werd Frenkie de Jong verkocht. ,,Hartstikke mooi dat een Nederlandse speler voor zo'n uitzonderlijk bedrag wordt verkocht. Dat geld zal uiteindelijk ook weer in Nederland vloeien, heb ik geleerd van Uli Hoeness bij Bayern München.” Zou het kunnen dat Ajax ook bij PSV spelers gaat kopen? ,,Ik weet niet of dat ze dat gaan doen”, zei de trainer. ,,Dan mogen ze het bedrag in een keer doorstorten”, zei hij met een kwinkslag. De realiteit is namelijk dat PSV de concurrentie niet sterker zal willen maken en dat het zeer onwaarschijnlijk is dat spelers van PSV naar Ajax willen overstappen.

Transferbedragen en talenten