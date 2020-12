Van Cruijff-penalty tot team van de week: voormalig Willem II-pupil maakt naam op het voetbalgekke Malta

INTERVIEWHij was op stage in Roemenië, speelde even in Servië, maar de laatste maanden maakte Suleiman Jalu (20) naam op Malta. De aanvaller uit Eindhoven over zijn zware blessure, een Cruijff-penalty met Augustine Loof en het leven op een voetbalgek eiland. ,,Ik kom sterker terug”, belooft Jalu.