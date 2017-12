Van de Looi baalt van 'onnodige tegentreffers'

,,We waren niet meedogenloos genoeg", aldus Van de Looi. Beide tegengoals moeten we onszelf aanrekenen." Aan de eerste Vitesse-goal gingen twee persoonlijke fouten van Jop van der Linden vooraf. ,,En in de slotfase leek Vitesse er niet meer zo in te geloven. Zij gooiden vrijwel alleen nog ballen hoog in onze zestienmeter, zonder veel gevaar te stichten. Maar op een gegeven moment waren allebei onze backs weg achterin! We gaven een corner weg en daar viel de 2-2 uit. Al met al vond ik het een rare wedstrijd."