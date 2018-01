Van de Looi: 'Selectie Willem II is goed genoeg'

Erwin van de Looi, die na dit seizoen afscheid neemt als trainer van Willem II, denkt dat de huidige selectie goed genoeg is om handhaving in de eredivisie af te kunnen dwingen.

Hij bevestigde wat technisch directeur Joris Mathijsen eerder al vertelde: ,,We zouden nog graag een centrale verdediger aantrekken. Het is niet niks dat we Jordens Peters langdurig kwijt zijn vanwege een blessure. Hij was toch onze aanvoerder. Maar we gaan alleen iemand halen als die wat toevoegt aan de groep, niet halen om te halen. Met de huidige selectie moeten we ons doel ook kunnen bereiken."

Van de Looi toont zich tevreden dat er met Damil Dankerlui en Giliano Wijnaldum onlangs twee vleugelverdedigers bij zijn gekomen. ,,We wisten aan het begin van de competitie dat de backposities onderbezet waren. Dan heb je de transferperiode in de winter om dat te herstellen en dat is gebeurd."

Basisspelers

Dat Dankerlui en Wijnaldum allebei niet in de basis stonden in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen afgelopen weekend, wil volgens Van de Looi niet zeggen dat hij in hen geen basisspelers ziet. ,,Maar als je net bij een club bent, heb je vaak even tijd nodig om je aan te passen. Dat hoeft in dit geval niet lang te zijn."

Voordeur