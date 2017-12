Van de Looi verloor als speler en trainer nog nooit van NAC

De messen zijn geslepen voor de derby van het zuiden. Willem II stak het vuurtje aan met een ludieke tweet na de 0-8 nederlaag van NAC tegen Ajax. Willem II heeft slechts een licht positief saldo als het over thuiswedstrijden in de eredivisie tegen NAC gaat. De Tricolores wonnen 12 keer, verloren 11 keer en 7 keer werd het een gelijkspel. Van de laatste acht ontmoetingen in de eredivisie met NAC won Willem II slechts 1 keer. Erwin van de Looi heeft betere cijfers tegen NAC. Hij verloor in de eredivisie als speler en trainer in tien duels nog nooit van de Bredanaars.

Naast de eredivisieduels waren er ook nog wedstrijden in een ander kader tussen Willem II en NAC in Tilburg Zo was daar de onderlinge bekerwedstrijd in 2009, die Willem II na een 2-0 voorsprong met 2-3 verloor.

En dan was daar die legendarische laatste ontmoeting tussen deze twee teams, in de finale van de play-offs om promotie/degradatie anderhalf jaar geleden. Willem II blokkeerde toen de weg voor NAC voor een snelle terugkeer naar de eredivisie. NAC won destijds weliswaar het eerste duel van het tweeluik in Breda met 2-1, maar dankzij een 3-1 thuisoverwinning van Willem II handhaafde de ploeg uit Tilburg zich in de eredivisie.

Volledig scherm Bartholomew Ogbeche viert de overwinning op Heracles met Fran Sol. © Geert van Erven/Soccrates

Gouden duo

Vooral dankzij Fran Sol en Bartholomew Ogbeche is Willem II momenteel de meest scorende ploeg van het rechterrijtje van de eredivisie (21 goals; evenveel als FC Groningen). Sol staat met zeven goals op een knappe derde plek op de topscorerslijst van de eredivisie. En met zes goals, allemaal gemaakt in zijn laatste drie eredivisie-wedstrijden, doet Ogbeche nauwelijks voor Sol onder. Geen enkele speler scoorde vaker in de laatste speelronden dan de Nigeriaan. De laatste speler van Willem II die het voor elkaar kreeg om in vier opeenvolgende eredivisie-duels te scoren, was Samuel Armenteros. In oktober-november 2014 scoorde hij vijf duels op rij, een evenaring van het clubrecord.

Volledig scherm 'Matador' Sol en 'stier' Ogbeche* voeren een toneelstukje op na de 2-0 tegen Heracles. © Geert van Erven/Soccrates

Supersub

En dan is daar nog supersub Ismail Azzaoui. In de vijf wedstrijden waarin de huurling van Vfl Wolfsburg in de basis mocht beginnen, bleef hij zonder doelpunten en assists. Als invaller is het een ander verhaal met Azzaoui. In acht invalbeurten was hij bij zes doelpunten betrokken (2 goals en 4 assists). Het is de vraag wat Van de Looi nu gaat doen met de behendige buitenspeler na zijn goede optreden tegen Heracles. Zelf wil de Belgische Marokkaan natuurlijk het liefst spelen, want hij droomt van deelname aan het WK met Marokko.

Volledig scherm Willem II-aanvaller Ismail Azzaoui tussen Heracles Almelo-spelers Dries Wuytens en Lerin Duarte. © ANP Pro Shots

Van de Looi

In een grijs verleden kwam de huidige oefenmeester van Willem II als speler uit voor de Bredanaars. Tussen 1997 en 1999 verdedigde Van de Looi de clubkleuren van NAC. In zijn laatste seizoen werd hij met de club uit Breda laatste in de eredivisie, waarna degradatie volgde. Als speler van FC Groningen en Vitesse verloor hij in zes ontmoetingen nog nooit van NAC (1 keer winst en 5 keer gelijk). Als coach van FC Groningen trof hij NAC vier keer als tegenstander en in die duels verloor hij evenmin (3 keer winst en 1 keer gelijk). Daarentegen verloor Van de Looi wel eerder van Stijn Vreven in hun enige ontmoeting op het veld. Op 27 mei 2001 verloor hij met FC Groningen met 6-0 van FC Utrecht. Veel geluk heeft Van de Looi de Bredanaars dus niet gebracht. Wellicht kan hij nu dan ook als talisman fungeren voor Willem II.