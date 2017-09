Van de Looi 'waagt de gok' bij Willem II

Snel een einde aan shirtjes-schaars­te Willem II

19 september Willem II verscheen zaterdag in Kerkrade op het veld in een shirt dat we nog niet eerder hadden gezien. Rood met dunne witte verticale lijntjes. Waarom speelden de Tricolores de uitwedstrijd tegen Roda JC niet gewoon in het eigen thuisshirt, zoals vorig seizoen wel het geval was?