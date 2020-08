Van den Avert: Afgeschreven bij NAC, bij Willem II meteen minuten in de hoofdmacht

Video VVV'er Arjan Swinkels: ‘Leuk om terug te zijn in Tilburg’

22:37 Arjan Swinkels, cultheld van Willem II, was vrijdagavond terug in het stadion in Tilburg als speler van VVV. ,,Natuurlijk is dat leuk en om veel bekenden te zien. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om de wedstrijd.” Die verloor zijn ploeg met 2-1.