Van Geel klaar voor klus bij Willem II: ‘Er liggen een paar mooie projecten’

Martin van Geel liet gisteren, op zijn eerste werkdag in z’n derde periode bij Willem II, het voltallige personeel om 9.00 uur opdraven. Hij sprak spelers, stafleden en (kantoor)personeel langdurig toe. ,,Om te benadrukken dat we het als één team gaan doen”, aldus de nieuwe algemeen directeur, die liet doorschemeren dat dit in het recente verleden niet altijd zo ging. ,,Ik heb daar geluiden over gehoord. Maar ik kijk niet terug, we gaan vooruit.”