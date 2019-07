Van Geel: ‘Willem II kan incidenteel boven Feyenoord eindigen’

Dat is al meer dan in de afgelopen jaren. Maar volgens Van Geel nog niet genoeg om structureel mee te doen om een plek in de play-offs om Europees voetbal. En dat is waar hij met Willem II naartoe wil. Van de begroting van 12,5 miljoen is 3,8 miljoen voor spelers en technische staf. Dat moet volgens Van Geel vijf miljoen worden.

Van Geel blikte ook nog even terug op zijn vertrek bij Feyenoord. ,,Ik heb vorige week een afscheidsdiner gehad. Daar ben ik door zes mensen toegesproken. Van de directie, de rvc, oud-rvc-leden. Het was één grote lofzang. Toen ik aan de beurt was heb ik gevraagd waarom we eigenlijk bijeen waren, haha.”

Negatieve sfeer

En meer serieus: Van Geel bespeurde dat er ondanks een succesvolle periode bij Feyenoord (financiële situatie verbeterd, terug in de top-3, accomodatie op orde, vijf prijzen de afgelopen jaren) een negatieve sfeer ronde de club ontstond. ,,Zo van, tijd voor een frisse wind, een schone lei. Toen heb ik bedacht wat er voor mij nog te winnen viel in een negende jaar bij de club en heb ik zelf besloten ermee te stoppen. Willem II is voor mij een heel mooie nieuwe uitdaging.”

Incidenteel boven Feyenoord