Van Laarhoven volgt Gerritse op als voorzitter Stichtingsbestuur Willem II

Gerard van Laarhoven (67) is de nieuwe voorzitter van het Stichtingsbestuur van Willem II, het hoogste bestuursorgaan van de club. De voormalig topman van Interpolis (en oude bekende van de Tricolores ) is de opvolger van Paul Gerritse, die na twee termijnen van drie jaar is afgetreden.

Willem II-supporter Gerritse trad in 2016 aan, als opvolger van Peter van Ierland. Sindsdien haalden de Tilburgers onder meer Europees voetbal en de bekerfinale, maar vorig seizoen volgde de degradatie. ,,Het typeerde hem dat hij te allen tijde zijn hoofd koel hield, zich niet door emoties liet leiden en altijd in het belang van de club bleef handelen. Het zoeken van verbinding tussen mensen stond daarbij voor hem hoog in het vaandel", zo schrijft Willem II in een persbericht.

‘Samen delen we de historie’

Gerritse (die niet herkiesbaar was voor een derde termijn) zelf kijkt via de clubkanalen ‘trots’ terug op de periode van zes jaar. ,,Ik heb heel veel waardering ontwikkeld voor de inzet van alle medewerkers, vrijwilligers en supporters van en voor de club. Die saamhorigheid is cruciaal. Ik herinner mij dat dit ook wel anders is geweest. Persoonlijk heb ik verder veel genoegen behaald in mijn verbindende rol. Dat de verhoudingen sterk zijn verbeterd is terecht. Samen delen we de historie van deze mooie club.”

Zijn opvolger is dus Gerard van Laarhoven, die tussen 2010 en 2016 al in de Clubraad zat en in 43 jaar tijd verschillende topfuncties bij Interpolis bekleedde. Zijn benoeming werd woensdagavond tijdens de Clubraadvergadering officieel bekrachtigd. ,,Als supporter van de club maar ook als professional vind ik het erg interessant en een grote eer om voorzitter van het Stichtingsbestuur te zijn. Een voetbalclub kent veel emoties, stakeholders en is altijd in beweging. Om in mijn nieuwe rol in die wereld actief te mogen zijn bij de mooiste club van het land, daar heb ik erg veel zin in", stelt hij op de website van Willem II.

