Van look-a-like van Ten Hag tot speciale spelersvader: dit staat Willem II te wachten in Luxemburg

Willem II bij succes in Luxemburg thuis tegen Rangers FC of Lincoln Red Imps

1 september Willem II speelt, als het Progres Niederkorn zou uitschakelen in de tweede ronde van de Europa League, tegen Rangers FC of Lincoln Red Imps. De Tilburgse club speelt thuis. Dat is de uitkomst van de loting die dinsdag even na een uur door de UEFA in Nyon is verricht. Het duel is op 24 september.