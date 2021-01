Van robbertje vechten met Zlatan tot ideale leerling Galásek, al 25 jaar op Nederlandse les bij Mister Leon

Of taal belangrijk is in het voetbal? Nou en of. Een mooier voorbeeld dan dat ene moment bij Ajax, ergens aan het begin van deze eeuw, is er niet gauw te vinden. ,,Het liep maar nét goed af”, zegt leraar voetbaltaal Leon Smeets, die in 2000 op voorspraak van Co Adriaanse bij Ajax ging werken. Fred Grim was toen doelman van Ajax, hij wilde Hatem Trabelsi, de Frans sprekende Tunesische rechtsback, laten weten dat hij de tijd had om het spel voort te zetten. ,,Fred riep: ‘Easy, easy!’ Maar ja, Trabelsi verstond ‘ici’. Dat betekent ‘hier’ in het Frans”, zegt Smeets, nu met een lach. Trabelsi passte terug, een Feyenoorder kwam ertussen, maar strafte de communicatiefout niet af.